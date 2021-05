Je referendum o zmene volebného obdobia protiústavné? Povedzme, že nie

<p>Článok sa týka politiky, no snažím sa v ňom nevyjadrovať vlastné politické presvedčenie. Význam naberá až keď ho dočítate do konca. </p>

"Matovič je šialený kormidelník, ktorý svojou tvrdohlavosťou potápa celé Slovensko. Mnohí by sa so mnou zhodli, že vláda sa rozsýpa a je načase to trápenie ukončiť. Nasadenie Hegera na čelo vlády je len bábkové divadlo pre ovce a nič sa tým nemení. Preto chceme ľuďom ponúknuť riešenie: predčasné voľby. Referendum je symbol demokracie a zvrchovanosti ľudu, jeho priamou vôľou a po nadobudnutí platnosti je nezvratné. Právo byť volený na 4 roky pritom vychádza z vôle ľudu a vôľa ľudu ho teda môže pozmeniť. Tak sa pýtam, prečo nechávať celé jedno obdobie vláde, ktorá prináša Slovensku len nešťastie? V záujme zmrzačenej ekonomiky z nezvládnutého priebehu pandémie, ale aj obavy z toho, čo všetko dokážu pokaziť v období mimo krízy preto navrhujeme v referende hlasovať za skrátenie volebného obdobia na 1 a pol roka."

"Matovič je statočný vizionár, ktorý Slovensko húževnato ťahá vpred aj napriek tomu, že mu liberálne novinárske hyeny, opozičná mafia a brazílski vedci hádžu polená pod nohy. Mnohí by sa so mnou zhodli, že niekde tam za obzorom nás čakajú svetlé časy, kvôli ktorým sa oplatí tuto krízu s našou vládou prečkať. Nasadenie Hegera na čelo vlády je len bábkové divadlo pre ovce a nič sa tým nemení, čo je super lebo nám to tak vyhovuje. Preto chceme ľuďom ponúknuť riešenie: oneskorené voľby. Referendum je symbol demokracie a zvrchovanosti ľudu, jeho priamou vôľou a po nadobudnutí platnosti je nezvratné. Právo byť volený na 4 roky pritom vychádza z vôle ľudu a vôľa ľudu ho teda môže pozmeniť. Tak sa pýtam, prečo nechávať iba jedno krátke obdobie vláde, ktorá medzi sebou konečne nemá mafiánov a nebojí sa robiť nepopulistické, potrebné protipandemické opatrenia? V záujme hladkého priebehu pandémie, prešetrenia všetkých káuz, ale aj férovej šance vládnuť v období mimo krízy preto navrhujeme v referende hlasovať za predĺženie volebného obdobia na 6 rokov."

Vyššie uvedené sú dve situácie, ktoré môžu nastať vo svete, kde je v súlade s ústavou meniť dĺžku volebného obdobia referendom. Právo nepozná „obľúbené a nenávidené“ strany. Správa sa rovnako bez ohľadu na to, či vládne SMER alebo OĽANO. Každá prijatá zmena v ústave je nielen dvojsečná zbraň, je to cirkulárka nebezpečná z každej strany (s tým rozdielom, že cirkulárka z bokov nie je až tak nebezpečná... Ale chápete tú metaforu). Dbajme teda na to, či vytvárame systém spravodlivý pre všetkých alebo premýšľame o ústavnosti len v rámci našich politických názorov.

PS: Áno, som si vedomý toho, že predčasné voľby sú na rozdiel od oneskorených volieb skutočným javom už teraz. Podmienky predčasných volieb sú však presne špecifikované, ako napr. vyhlásenie nedôvery vláde, vláda nie je uznášaniaschopná atď. Nový návrh referenda sa netýka ani jedného z týchto príkladov a teda ide o zavedenie akoby nového bodu.