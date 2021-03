Ako pandémia ukazuje, že bohatí filantropi náš svet nezachránia

"Vakcíny sú obrovský biznis, ktorý zraňuje obyčajných ľudí", počúvame z každej strany od začiatku pandémie. V čom sa tieto výroky mýlia a je na nich niečo pravdy? Pre odpoveď sa musíme ponoriť hlboko do sveta farmabiznisu.

Napriek obľúbenej formulke všetkých možných konšpirátorov, distribútorov vitamínových balíčkov a Róberta Fica, vakcíny nie sú vo farmabiznise zrovna obľúbenou položkou. Predstavte si, že vediete miliardovú spoločnosť. Máte na stole neustále takú záplavu možných kontraktov a zákaziek, že už ste aj pomaly zabudli, ako vyzerá. Nemôžete však vyrábať všetko – máte obmedzený počet priestorov, personálu, testovacích subjektov atď. Ktoré liečivá by ste sa rozhodli dlhodobo vyrábať? Lieky na srdce, ktoré budú ľudia užívať vždy a po dlhé roky? Antibiotiká, ktoré budú potrebné vždy, keď má niekto niekde na svete zápal? Fyziologické roztoky, ktorých jedna nemocnica denne minie stovky litrov? Alebo vakcíny, z ktorých si každý nechá pichnúť maximálne po dve dávky a je po kšefte? Faktom je, že o zákazky s vakcínami sa na trhu nikto nebije, naopak sa pomaly prehlbuje diera a venuje sa im čoraz menej spoločností, ktoré priťahujú čoraz menej investorov. V súvislosti s Covidom-19 to bol napríklad americký špecialista Dr. Fauci, ktorý kritizoval nezáujem zo strany farmeceutických spoločností o vývoj vakcíny na nový koronavírus.

Mnohých preto zachvátilo nadšenie, keď univerzita Oxford verejne oznámila, že práva na vývoj a distribúciu ich vlastnej verzie vakcíny na Covid - 19 zadarmo odovzdá akémukoľvek výrobcovi, ktorý o to požiada. Vakcína, ktorá si narozdiel od Moderny alebo Pfizeru nevyžaduje skladovanie v extrémne nízkych teplotách, preto mohla byť s nevídanou ľahkosťou vyrábaná a distribuovaná po celom svete za výrobnú cenu alebo zdarma. Presne toto je výhra, ktorú sme v dobe, keď korona besnie a veľké farmaspoločnosti spia, potrebovali. Nachvíľu si skúsme predstaviť taký vesmír.

Z tohto krásneho sna sme sa však o pár týždňov na to museli prebudiť s trpkou pachuťou kapitalizmu v ústach, keď univerzita Oxford pod nátlakom Nadácie Billa a Melindy Gates "z ničoho nič" zmenila názor a rozhodla sa za slušné peniaze predať patent farmaceutickému gigantovi AstraZeneca. Dostalo sa nám pritom sľubu, že vakcína bude ďalej vyvíjaná a distribuovaná na "bezprofitovej báze" a že spojenie je čisto za účelom efektívnejšieho vývoja a distribúcie. To, či sa im tento sľub podarilo dodržať a či sa to ľudstvu naozaj oplatilo, si zaslúži vlastný odstavec.

Neoplatilo. Na prekvapenie všetkých, súkromná spoločnosť, ktorá sa drží na vrchných priečkach trhu vďaka jej schopnosti hromadiť zisk a znižovať straty, nedokáže plne naplniť sľúbený koncept "bezzárobkového projektu". Z dôvodov "problémov s produkciou" (viď celý prvý odstavec), dokázala AstraZeneca splniť vytýčený cieľ počtu distribuovaných vakcín do EÚ iba na 40%. Ale tam to nekončí, vzniknutá kríza zasahuje, tak ako to býva zvykom, aj tie chudobnejšie krajiny mimo nášho kontinentu. Bangladéš, Uganda a Juhoafrická republika platia za vakcíny viac ako my (v prípade Juhoafrickej republiky až dvojnásobne viac). To distribúciu zvykne ešte viac sťažiť a iróniu prehlbuje aj to, že jedno z troch miest, kde bola vakcína AstraZeneca testovaná, je Južná Afrika. V praxi je to teda od tejto firmy jeden veľký symbolický prostredník krajine, ktorá jej poskytla značnú testovaciu vzorku. Mimochodom, krajina, kde sa obyvateľstvo dostáva k vakcíne pomalšie, má logicky vyššie riziko rozšírenia vírusu a tým pádom aj áno, uhádli ste, vzniku nových mutácií... Takou môže byť napríklad aj, a je to len prvá, čo mi náhodou napadá, Juhoafrická mutácia. Kiežby kedysi existoval spôsob, ako by sa k tej vakcíne mohli dostať skôr.

Infografika ukazujúca, ako skoro sa jednotlivé krajiny dostanú k vakcíne na koronavírus.

Určite ste už mnohí počuli o tom, ako sa z 80 miliónov vakcín sľúbených Európe stalo 31. Alebo o tom, ako musia chudobnejšie krajiny platiť dvojnásobok. Málokto to však uvádza v celej kráse, kde je vidno, v ktorom bode sa všetkým týmto problémom dalo predísť. Celý svet mohol mať vakcínu a keby sme boli dosť rýchli, rôzne mutácie by ani nemuseli existovať. Takto má tú kľúčovú vakcínu jedna spoločnosť a okrem nej má aj problém podeliť sa s ňou o svet tak, aby ju to nezruinovalo.

Vráťme sa ale trochu do minulosti, keď sa Oxford snažil iba oslobodiť svet od koronakrízy. Človek, ktorý ju od toho odhovoril, a netají sa tým ani pred médiami, bol sám Bill Gates. Vieme, že sám investoval do AstraZenecy a že má aj určitú finančnú páku nad Oxford univerzitou, nakoľko k nej bol odjakživa štedrý. Nechápte ma zle, jeho príspevky na vývoj vakcíny boli vždy dobrý, filantropický nápad, no "privatizácia" celého projektu jednou spoločnosťou, ako sme si práve ukázali, už tak celkom nie.

Jednou z najabsurdnejších konšpiračných teórií o Billovi Gatesovi je, že sa snaží zaočkovať obyvateľstvo a tým ho zriediť alebo otráviť. Keby mu totiž šlo skutočne len o to, tak by takto účinne nespomalil celý proces vakcinácie sveta. Nie, Gatesovi nemôžme vyčítať jeho charitatívnu činnosť a nemôžeme ho viniť za celosvetové spiknutia. Jediná kritika, ktorú si k nemu môžeme v súvislosti s vakcínami dovoliť je, že tie stovky miliónov, ktoré investoval do vývoja vakcíny by pomohli svetu oveľa viac, keby si odpustil tých pár miliárd, ktoré vyťažil z jej patentu.

Použité zdroje:

https://slovensko.hnonline.sk/2299390-ockovanie-je-biznis-pre-farmaceuticke-firmy-tvrdi-fico-remisova-hovori-o-principe-trhu

https://www.statnews.com/2020/02/11/major-drug-makers-havent-stepped-up-to-manufacture-coronavirus-vaccine-top-u-s-health-official-says/

https://khn.org/news/rather-than-give-away-its-covid-vaccine-oxford-makes-a-deal-with-drugmaker/

https://innovation.ox.ac.uk/technologies-available/technology-licensing/expedited-access-covid-19-related-ip/

https://www.theguardian.com/global-development/2020/nov/23/oxford-astrazeneca-results-covid-vaccine-developing-countries

https://fortune.com/2021/01/25/astrazeneca-covid-vaccines-europe-deliveries-south-africa-price/

https://www.bloomberg.com/news/features/2020-07-15/oxford-s-covid-19-vaccine-is-the-coronavirus-front-runner

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/22/covid-oxfordastrazeneca-vaccine-delivery-to-eu-to-be-cut-by-60

https://www.politico.eu/article/astrazeneca-vaccine-cost-higher-in-poorer-countries-coronavirus/

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-vaccines-clinical-trials-idUSKBN2A22D3

https://mg.co.za/health/2021-01-30-bill-gates-big-pharma-and-entrenching-the-vaccine-apartheid/

https://www.vox.com/recode/2020/8/8/21359227/bill-gates-foundation-coronavirus-vaccine-serum-astrazeneca-novavax

https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2020/09/Commitments-to-Expanded-Global-Access-for-COVID-19-Diagnostics-Therapeutics-and-Vaccines

https://magazine.jhsph.edu/2002/fall/vaccines.html