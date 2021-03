Vážení dezoláti, nie, hoaxy zostanú navždy hoaxami

Dezoláti (podst. meno) – zúfalci, ktorí po zavretí krčiem preniesli svoj diskurz o sociálnych problémoch do facebookových komentárov.

„Dnes hoax, zajtra realita“, je zázračná formulka, ktorá v poslednom čase pred očami mnohých užívateľov Facebooku premieňa každú konšpiračnú teóriu na neodvratné proroctvo. Zadajte si ju do facebookového vyhľadávania a skĺznete do králičej nory plnej konšpiračných výkalov - od teórií o tom, ako do celej Slovenskej koronasituácie zapadá Elon Musk, až po expertov na 5G signál, ktorí zasa raz vystúpili zo svojho oboru a snažia sa do celého toho chaosu započítať aj migrantov. (čo sa príspevkov týka, samozrejme. Ani nehovorím o narastajúcej obľúbenosti tohto zaklínadla medzi komentármi).

Exponát č.1 - skupina sa venuje prevažne hoaxom ohľadne očkovania, chemtrails a testovania. Občas však perlia zaujímavosťami zo sveta

Keď sa nad tým zamyslím, nemusím sa ani ponárať ďaleko do hlbín tajomnej mysle dezoláta, aby som pochopil čaro tejto vety. Naopak, keby som sám venoval mesiace svojho života jednej z internetových bublín, ktorá sa od začiatku pandémie snaží vyfabrikovať vlastnú realitu a narážal na jedno sklamanie za druhým, vždy keď sa z nej snažím vystúpiť a zazriem skutočný svet, tiež by som robil všetko preto, aby som vo vlastných očiach nebol taký sprostý, ako v očiach všetkých ostatných. A tak keď naše dávne proroctvá o dnešku nevychádzajú, ďalší logický krok je pretvoriť minulosť tak, aby to vyzeralo, že sme mali od začiatku pravdu.

Exponát č.2 - Obsahuje obľúbený termín covid pasy. Ide o akékoľvek potvrdenie, že nemáte covid, ktoré si od vás pýta vaša cieľová krajina. Katedra práva Vysokej školy života momentálne pracuje na zdôvodnení, prečo je to neoprávnený zásah do našej slobody

Najčastejšie „príklady“ bývalých hoaxov, ktoré sa stali strašnou realitou sú: Zákaz cestovania bez testu na covid, očkovanie, celoplošný lockdown, a vlastne to je všetko. Rád by som vám ponúkol hlbšiu analýzu, no dezoláti žiaľ mne neponúkli argumenty, pri ktorých by bola hlbšia analýza možná – a to ani po osobnej konfrontácií. Zaujímavej debaty som sa nikdy nedočkal, ale za to mi odhalili mnoho vecí o mne– o tom, kto ma platí, od koho mám všetky svoje názory a že som v skutočnosti gej s možným židovským pôvodom. K pôvodným „naplneným hoaxom“ môžem povedať len dve veci:

Nikoho z mainstreamového prúdu (infosecurity.sk, Hoaxy a podvody – polícia SR, Denník N, tvnoviny, Hospodárske noviny atď), som ani po dôslednom bádaní nikde nevidel poprieť, že jedného dňa môžu byť potrebné antigénové či PCR testy na pohyb z okresu do okresu alebo medzi štátmi. Pokiaľ ide o očkovanie, každý z týchto portálov buď od začiatku podával objektívne informácie o vakcínach bez názoru, alebo sa na ne priam tešil a videl v nich riešenie. Nedávalo by teda zmysel, keby tie isté zdroje tvrdili, že vakcinácia je len hoax. Celoplošný lockdown bol označený ako hlúpy nápad len v čase, keď bol naozaj hlúpy. Čím viac obetí sa nám tu kopí, tým prívetivejšie k nemu médiá sú, a nemyslím si, že ich za to môžeme viniť. Najmä keď žiadne z nich nikdy netvrdilo, že lockdown za žiadnych okolností na Slovensku nebude a že jeho odporcovia iba šíria hoaxy.

Exponát č.3 - Úryvok zo stanice Prima COOL. Tá je všetko okrem edukatívnej stanice, a tak raz ponúkla priestor konšpiračnej dráme Jessa Venturu. V skutočnosti iba pekný príklad toho, že čo bolo hoaxom v roku 2009, je hoaxom dodnes.

Druhá vec je, že keď predpovedáte niečo, čo už všetci dopredu vedeli (typu „štáty si cez hranice pustia iba bezpečných ľudí, ktorí nešíria covid“), nemôžte sa o pár mesiacov tváriť, že ste jasnovidci a nikto vás od začiatku nebral vážne. Najmä, keď ste to naviazali na fantazmagórie o čipovaní a riedení obyvateľstva, satanových znameniach, lobotómiach antigénovými testami a nanebovzatí Donalda Trumpa. Práve to sú tie názory, vážení dezoláti, pre ktoré vás nikto neberie vážne a vaše hoaxy zostanú navždy hoaxami.